Центр «Мои Документы» Заводского района признан лучшим МФЦ в области

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В этом году в условиях сложной эпидемиологической ситуации конкурс впервые прошел дистанционно по трем номинациям: «Лучший универсальный специалист», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший МФЦ».Лучший универсальный специалист определен онлайн-тестированием, самопрезентацией в формате видеоролика и мини-проектом по улучшению работы МФЦ или внедрению новых технологий. Победителем конкурса в этой номинации стала Алла Канавичева, специалист центра «Мои Документы» в г. Энгельсе. Второе место заняла Татьяна Синельникова, специалист центра «Мои Документы» в с. Питерка, на третьем месте - Юлия Шестёркина, специалист центра «Мои Документы» в г. Марксе.При определении победителя в номинации «Лучший МФЦ» учитывались следующие показатели деятельности центра: количество предоставленных услуг, время ожидания в очереди, средняя нагрузка на одно «окно», динамика развития центра, учтены также отзывы заявителей о качестве обслуживания. По итогам оценки всех показателей в номинации «Лучший МФЦ» с количеством действующих окон обслуживания 6 и более победил центр «Мои Документы» Заводского района г. Саратова, а лучшим в категории 5 и менее окон обслуживания стал центр «Мои Документы» в г. Новоузенске.В номинации «Лучший проект МФЦ» центры «Мои Документы» представили конкурсной комиссии разработанные ими проекты по организации деятельности Центров, в том числе по части предоставления услуг. В данной номинации первое место занял центр «Мои Документы» Ленинского района г. Саратова.Победители регионального конкурса представят Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2020 года в соответствующих номинациях.