На выставке Дентал-Экспо интраоральный сканер iTero презентует Align Technology

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Презентация продукта, впервые выводимого на российский рынок, состоится в рамках выставки Дентал-Экспо, одного из главных стоматологических мероприятий года. Align Technology, входящая в число мировых лидеров в сфере цифровой ортодонтии и разработке инновационных медицинских технологий, является генеральным спонсором Дентал-Экспо.Посетители стенда Align Technology смогут познакомиться с преимуществами сканера iTero, посмотреть его работу, выбрать подходящую модель. Кроме того, на выставке компания Align Technology предложит всем желающим прослушать несколько лекций ведущих мировых ортодонтов – Сандры Тай, Удо Виндшеймера, Инго Баресела. Выступления спикеров будут посвящены внедрению в стоматологическую практику цифровых технологий.Дентал-Экспо пройдет в столичном выставочном центре Крокус-Экспо, стенд Е45 компании Align Technology расположится в зале 8.