17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:12 | 17 сентября
О планах стать обладателем Грэмми рассказал Jahkarta
17:00 | 17 сентября
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15:27 | 17 сентября
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14:38 | 17 сентября
В Саратове открывается мультимедийная выставка «Память поколений»
13:52 | 17 сентября
В Саратове возводятся четыре дома для переселенцев
13:00 | 17 сентября
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12:08 | 17 сентября
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11:16 | 17 сентября
На выставке Дентал-Экспо интраоральный сканер iTero презентует Align Technology
10:54 | 17 сентября
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На выставке Дентал-Экспо интраоральный сканер iTero презентует Align Technology

Новости
На выставке Дентал-Экспо интраоральный сканер iTero презентует Align Technology

Компания Align Technology представит в Москве новые модели инновационного интраорального сканера iTero – Element 2 и Element Flex.

Презентация продукта, впервые выводимого на российский рынок, состоится в рамках выставки Дентал-Экспо, одного из главных стоматологических мероприятий года. Align Technology, входящая в число мировых лидеров в сфере цифровой ортодонтии и разработке инновационных медицинских технологий, является генеральным спонсором Дентал-Экспо.

Посетители стенда Align Technology смогут познакомиться с преимуществами сканера iTero, посмотреть его работу, выбрать подходящую модель. Кроме того, на выставке компания Align Technology предложит всем желающим прослушать несколько лекций ведущих мировых ортодонтов – Сандры Тай, Удо Виндшеймера, Инго Баресела. Выступления спикеров будут посвящены внедрению в стоматологическую практику цифровых технологий.

Дентал-Экспо пройдет в столичном выставочном центре Крокус-Экспо, стенд Е45 компании Align Technology расположится в зале 8.