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Народная артистка России Светлана Лаврентьева получила премию «Арлекин»

Новости


Народная артистка России Светлана Лаврентьева, ведущая актриса Саратовского ТЮЗа имени Юрия Киселева, удостоена премии "Арлекин" в номинации «За великое служение театру для детей».

Эта награда вручена 16 сентября на торжественной церемонии закрытия Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

«Я проголосовал за присуждение Светлане Лаврентьевой премии «Арлекин», потому что вся ее жизнь в театре действительно служит примером великого служения миру детства», - отметил арт-директор премии, художественный руководитель детского музыкального театра «Зазеркалье», народный артист России Александр Петров. Он с теплотой вспомнил о творческом общении со Светланой Васильевной, когда ставил в Саратовском ТЮЗе спектакль «Старосветские помещики». Созданный Лаврентьевой образ Пульхерии Ивановны, по его мнению, слился с духом гоголевской прозы. Этот спектакль, многие годы украшавший сцену театра, стал одной из творческих вершин актрисы.

Ученица режиссера и педагога Юрия Киселева - Светлана Лаврентьева прошла на сцене более чем полувековой путь от актрисы-травести до мастера возрастных ролей.

В минувшем году на петербургском фестивале премию «Арлекин» в этой почетной номинации получил супруг Лаврентьевой - народный артист России Юрий Ошеров, чья трагическая гибель прервала этот выдающийся творческий дуэт, блиставший, в частности, и в «Старосветских помещиках».

Актриса создала экпозицию памяти Юрия Ошерова, в которую вошел и врученный ему в Петербурге «Арлекин».

Лауреаты на премию «Арлекин» выдвигаются комиссией Союза театральных деятелей России по театрам для детей.