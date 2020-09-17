Народная артистка России Светлана Лаврентьева получила премию «Арлекин»

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Эта награда вручена 16 сентября на торжественной церемонии закрытия Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».«Я проголосовал за присуждение Светлане Лаврентьевой премии «Арлекин», потому что вся ее жизнь в театре действительно служит примером великого служения миру детства», - отметил арт-директор премии, художественный руководитель детского музыкального театра «Зазеркалье», народный артист России Александр Петров. Он с теплотой вспомнил о творческом общении со Светланой Васильевной, когда ставил в Саратовском ТЮЗе спектакль «Старосветские помещики». Созданный Лаврентьевой образ Пульхерии Ивановны, по его мнению, слился с духом гоголевской прозы. Этот спектакль, многие годы украшавший сцену театра, стал одной из творческих вершин актрисы.Ученица режиссера и педагога Юрия Киселева - Светлана Лаврентьева прошла на сцене более чем полувековой путь от актрисы-травести до мастера возрастных ролей.В минувшем году на петербургском фестивале премию «Арлекин» в этой почетной номинации получил супруг Лаврентьевой - народный артист России Юрий Ошеров, чья трагическая гибель прервала этот выдающийся творческий дуэт, блиставший, в частности, и в «Старосветских помещиках».Актриса создала экпозицию памяти Юрия Ошерова, в которую вошел и врученный ему в Петербурге «Арлекин».Лауреаты на премию «Арлекин» выдвигаются комиссией Союза театральных деятелей России по театрам для детей.