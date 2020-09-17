17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 17 сентября
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14:38 | 17 сентября
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13:00 | 17 сентября
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ПФР: Вниманию саратовцев!

Новости


30 сентября 2020 года — последний день подачи заявлений для назначения выплат, которые были введены в качестве мер господдержки в период распространения коронавирусной инфекции.

Этот срок касается таких выплат по линии ПФР:

ü ежемесячной на детей до 3 лет — по 5000 рублей за апрель, май и июнь

ü единовременной на детей с 3 до 16 лет — 10 000 рублей в июне

ü дополнительной единовременной на детей от рождения до 16 лет — 10 000 рублей в июле

Если вы еще не подали заявление и не получили положенные выплаты, успейте это сделать на Госуслугах.

Внимание! Выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.09.2017 г. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года. Если ребенок родился в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у вас возникло право на дополнительную единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Формы заявлений на выплаты:

Ø до 3 лет: gosuslugi.ru/395593/1

Ø с 3 до 16 лет: gosuslugi.ru/10016/1

Дополнительная выплата на детей от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей за июль назначается автоматически, без заявлений.