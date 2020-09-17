ПФР: Вниманию саратовцев!

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Этот срок касается таких выплат по линии ПФР:ü ежемесячной на детей до 3 лет — по 5000 рублей за апрель, май и июньü единовременной на детей с 3 до 16 лет — 10 000 рублей в июнеü дополнительной единовременной на детей от рождения до 16 лет — 10 000 рублей в июлеЕсли вы еще не подали заявление и не получили положенные выплаты, успейте это сделать на Госуслугах.Внимание! Выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.09.2017 г. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года. Если ребенок родился в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у вас возникло право на дополнительную единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей.Формы заявлений на выплаты:Ø до 3 лет: gosuslugi.ru/395593/1Ø с 3 до 16 лет: gosuslugi.ru/10016/1Дополнительная выплата на детей от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей за июль назначается автоматически, без заявлений.