Центр тестирования ГТО Саратова возобновил работу
Муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Саратова возобновил тестирование по нормативам (тестам) комплекса на базе закрепленных спортивных объектов: стадионы «Сокол» и «Волга».
Все мероприятия проходят с соблюдением норм и правил в условиях сохранения рисков распространения COVID 19 на территории Российской Федерации.
В тестировании приняли участие более 100 обучающихся из инженерного лицея, школ №№103, 52, 41, гимназии №№108, 1, лицея №2.
В настоящее время проводится прием нормативов (тестов), которые остались невыполненными из-за введения ограничений на проведение мероприятий во II, III кварталах 2020 года.