Центр тестирования ГТО Саратова возобновил работу

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Все мероприятия проходят с соблюдением норм и правил в условиях сохранения рисков распространения COVID 19 на территории Российской Федерации.В тестировании приняли участие более 100 обучающихся из инженерного лицея, школ №№103, 52, 41, гимназии №№108, 1, лицея №2.В настоящее время проводится прием нормативов (тестов), которые остались невыполненными из-за введения ограничений на проведение мероприятий во II, III кварталах 2020 года.