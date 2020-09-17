17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 17 сентября
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15:27 | 17 сентября
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14:38 | 17 сентября
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13:52 | 17 сентября
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13:00 | 17 сентября
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12:08 | 17 сентября
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10:08 | 17 сентября
Центр тестирования ГТО Саратова возобновил работу
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Центр тестирования ГТО Саратова возобновил работу

Новости


Муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Саратова возобновил тестирование по нормативам (тестам) комплекса на базе закрепленных спортивных объектов: стадионы «Сокол» и «Волга».

Все мероприятия проходят с соблюдением норм и правил в условиях сохранения рисков распространения COVID 19 на территории Российской Федерации.

В тестировании приняли участие более 100 обучающихся из инженерного лицея, школ №№103, 52, 41, гимназии №№108, 1, лицея №2.

В настоящее время проводится прием нормативов (тестов), которые остались невыполненными из-за введения ограничений на проведение мероприятий во II, III кварталах 2020 года.