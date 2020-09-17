Программа XXXIII Собиновского фестиваля в этом году посвящена теме «Музыка Борьбы и Победы».

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Концертную афишу украсят раритетные произведения русской классики и произведения зарубежных композиторов, отражающие события исторических войн.Настоящим музыкальным эксклюзивом станет первое исполнение в Саратове масштабной оратории «Сказание о битве за Русскую землю» (9 октября) известного советского классика Юрия Шапорина и литературно-музыкальной композиции по трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский» на музыку Михаила Глинки. Также в симфонических концертах прозвучат «Славянский марш» П. Чайковского и Симфония №3 «Литургическая» А. Онеггера (11 октября).В качестве традиционного перпендикуляра фестивальной программы выступит вечер одноактных балетов Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва (г.Москва). Один из главных балетных коллективов России в рамках XXXIII Собиновского фестиваля покажет спектакли «Весна священная» и «Жар-птица». Жители Саратова увидят знаковые балеты Игоря Стравинского 10 октября.75-летнему Юбилею Победы будет посвящена премьера театрализованного концерта с участием народного артиста РФ Евгения Князева и солистов саратовской оперы «Они ушли недолюбив…» (13 октября), составленного из стихов и песен военных лет.Проведение Собиновского фестиваля в этом году запланировано на различных площадках города: в Филармонии, Консерватории и Театре драмы.Зрителей фестиваля ждет еще одна «премьера» - открытие Новой сцены театра в здании бывшего ДК «Тантал» (остановка 2-ая Дачная). Новый зал имеет удобное строение в виде амфитеатра и акустику, достойную оперной площадки. Кроме того, расположение здания вблизи крупной транспортной артерии - ул. 50 лет Октября, делает его доступным и удобным для посещения жителями практически всех районов города. Сейчас Новая сцена театра активно готовится к встрече зрителей. На ней пройдет открытие фестиваля (9 октября), I и II тур Конкурса конкурсов вокалистов (14 и 16 октября) и заключительный концерт (18 октября).Все мероприятия Собиновского фестиваля будут организованны при строгом соблюдении необходимых санитарных норм и гарантий безопасности публики.