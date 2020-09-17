Саратовским студентам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге
Вчера, 15 сентября, сотрудники Приволжской железной дороги и транспортной прокуратуры провели урок "Железная дорога – зона повышенной опасности" для обучающихся Саратовского колледжа кулинарного искусства.
Мероприятие проводилось с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.
Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях зацепинга и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков и профилактических памяток.