Саратовским студентам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

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Мероприятие проводилось с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях зацепинга и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков и профилактических памяток.