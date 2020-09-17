17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 16 сентября
Программа XXXIII Собиновского фестиваля в этом году посвящена теме «Музыка Борьбы и Победы»
16:08 | 16 сентября
Саратовским студентам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге
15:15 | 16 сентября
Начался фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
14:20 | 16 сентября
Аэропорт «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании Red Wings
13:23 | 16 сентября
Саратовской Академоперой объявлен конкурс на вакантную должность солиста балета
12:35 | 16 сентября
Светлане Кузнецовой, Наталии Кисленко и Олегу Белоцерковскому присвоего звание "Заслуженный работник культуры РФ"
11:42 | 16 сентября
С 18 по 21 сентября пройдут I Всероссийские уличные игры
10:48 | 16 сентября
В рамках IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье», в кинотеатре «Победа» состоялась творческая встреча с актером театра и кино Антоном Богдановым
09:53 | 16 сентября
В связи с отключением холодного водоснабжения в расписание образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов внесены изменения в расписание
09:00 | 16 сентября
Расписание движения транспорта по маршруту № 601-1 «Саратов – Аткарск» изменится в пятницу
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовским студентам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

Новости


Вчера, 15 сентября, сотрудники Приволжской железной дороги и транспортной прокуратуры провели урок "Железная дорога – зона повышенной опасности" для обучающихся Саратовского колледжа кулинарного искусства.

Мероприятие проводилось с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях зацепинга и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков и профилактических памяток.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код