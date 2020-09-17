Начался фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

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В масштабном проекте примут участие молодёжные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет и детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет.Они будут соревноваться за ценные награды в номинациях:- «Лучший молодежный спектакль» - 100-200 тысяч рублей;- «Лучший детский спектакль» - 100-200 тысяч рублей;- «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса» - гранты на развитие творчества.Первый этап фестиваля – отборочный - пройдёт с сентября по декабрь 2020 года. По его итогам в каждой области Поволжского федерального округа определятся региональные победители в двух номинациях - молодежные и детские театры.На втором этапе, который пройдёт в январе - марте 2021 года, видеоверсии победителей регионального этапа будут размещены на сайте фестиваля и в социальных сетях. Экспертное жюри оценит выступления и определит победителей.Регионом, получившим право принять ключевые мероприятия фестиваля, стала Удмуртская Республика. В ее столице – городе Ижевске – 27 марта 2021 года, во Всемирный день театра, на торжественной церемонии закрытия будут названы имена лауреатов. Церемония закрытия и постановки театров-финалистов будут транслироваться