Начался фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Стартует второй сезон фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
В масштабном проекте примут участие молодёжные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет и детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет.
Они будут соревноваться за ценные награды в номинациях:
- «Лучший молодежный спектакль» - 100-200 тысяч рублей;
- «Лучший детский спектакль» - 100-200 тысяч рублей;
- «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса» - гранты на развитие творчества.
Первый этап фестиваля – отборочный - пройдёт с сентября по декабрь 2020 года. По его итогам в каждой области Поволжского федерального округа определятся региональные победители в двух номинациях - молодежные и детские театры.
На втором этапе, который пройдёт в январе - марте 2021 года, видеоверсии победителей регионального этапа будут размещены на сайте фестиваля и в социальных сетях. Экспертное жюри оценит выступления и определит победителей.
Регионом, получившим право принять ключевые мероприятия фестиваля, стала Удмуртская Республика. В ее столице – городе Ижевске – 27 марта 2021 года, во Всемирный день театра, на торжественной церемонии закрытия будут названы имена лауреатов. Церемония закрытия и постановки театров-финалистов будут транслироваться