Аэропорт «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании Red Wings

просмотров: 201

Самолет Sukhoi Superjet 100 с 57 пассажирами на борту вылетел в аэропорт Кольцово в 16:55 местного времени.Прямые рейсы в Екатеринбург будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Саратова в 16:55 местного времени. Общее время в пути составит 2 часа. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет в эти же дни в 14:50 по местному времени.Напомним, что борт авиакомпания Red Wings прибыл в «Гагарин» из аэропорта Кольцово, который стал базовым аэропортом для авиаперевозчика.Более подробную информацию о расписании рейсов можно уточнить на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании flyredwings.com.