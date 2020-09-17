Саратовской Академоперой объявлен конкурс на вакантную должность солиста балета
Саратовский академический театр оперы и балета (руководитель балетной труппы - народный артист России Игорь Стецюр-Мова) объявляет конкурс на вакантную должность солиста балета (мужчина до 30 лет, рост от 180 см.), имеющего в своем репертуаре ведущие партии в классических балетах (Принц Зигфрид - «Лебединое озеро» П.Чайковского, Принц - «Щелкунчик» П.Чайковского, Базиль - «Дон Кихот» Л. Минкуса, Жан де Бриен - «Раймонда» А. Глазунова).
Работа в театре — на условиях трудового договора, заключение договора - после просмотра в спектаклях театра.
Заработная плата договорная.
Служебное жилье предоставляется.
Резюме можно отправить на электронную почту: operabalet.pr@mail.ru