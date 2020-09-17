17 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
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Саратовской Академоперой объявлен конкурс на вакантную должность солиста балета
12:35 | 16 сентября
Светлане Кузнецовой, Наталии Кисленко и Олегу Белоцерковскому присвоего звание "Заслуженный работник культуры РФ"
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Светлане Кузнецовой, Наталии Кисленко и Олегу Белоцерковскому присвоего звание "Заслуженный работник культуры РФ"

Новости


15 сентября 2020 президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, почетные звания "Заслуженный работник культуры РФ" присвоены троим саратовцам: директору МБУДО "Детская школа искусств № 8" Олегу Белоцерковскому; артистке оркестра, ведущему концертмейстеру ГАУК "Саратовский областной театр оперетты" Наталии Кисленко и первому заместителю председателя филиала Российской академии художеств в Саратове "Поволжское отделение Российской академии художеств" Светлане Кузнецовой.

В документе отмечено , что почетные звания присваиваются "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность