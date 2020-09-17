Светлане Кузнецовой, Наталии Кисленко и Олегу Белоцерковскому присвоего звание "Заслуженный работник культуры РФ"
15 сентября 2020 президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, почетные звания "Заслуженный работник культуры РФ" присвоены троим саратовцам: директору МБУДО "Детская школа искусств № 8" Олегу Белоцерковскому; артистке оркестра, ведущему концертмейстеру ГАУК "Саратовский областной театр оперетты" Наталии Кисленко и первому заместителю председателя филиала Российской академии художеств в Саратове "Поволжское отделение Российской академии художеств" Светлане Кузнецовой.
В документе отмечено , что почетные звания присваиваются "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность