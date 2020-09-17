С 18 по 21 сентября пройдут I Всероссийские уличные игры

просмотров: 150

В соревнованиях ожидается участие более 800 любителей экстремальных видов спорта. Будет разыграно около 80 комплектов наград.Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».В соревновательную программу Игр вошли семь видов спорта – баскетбол (дисциплина 3х3), танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»), велосипедный спорт (дисциплина «ВМХ-фристайл»), роллер спорт, чир спорт, футбольный фристайл, скейтбординг. Программу показательных видов составили текбол, паркур и роуп скиппинг (спортивная скакалка).Игры пройдут в новом экстрим-парке «Урам», который был открыт в августе 2020 года.Организаторы мероприятия – Министерство спорта Российской Федерации и Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций, союзов по видам спорта.