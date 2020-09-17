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В рамках IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье», в кинотеатре «Победа» состоялась творческая встреча с актером театра и кино Антоном Богдановым
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В рамках IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье», в кинотеатре «Победа» состоялась творческая встреча с актером театра и кино Антоном Богдановым

Новости


14 сентября, в рамках IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье», в кинотеатре «Победа» состоялась творческая встреча с актером театра и кино Антоном Богдановым.

Это было желанным событием для всех жителей нашего города. Каждый хотел увидеть знаменитого актера, задать ему свой вопрос и получить автограф. В начале мероприятия зрители увидели видеофильм, снятый творческой группой кинотеатра «Победа», с фильмографией актера. Встреча происходила в дружелюбной обстановке, Антон Андреевич рассказал о себе, своем творчестве. Он не оставил без ответа ни единого вопроса, шутил, рассказывал о курьезных случаях со съемочной площадки, общался со зрителями на равных, чем еще больше расположил к себе собравшихся. В завершении встречи Антон Андреевич сфотографировался со всеми желающими и раздал долгожданные автографы. Приятно и ценно то, что такие известные, талантливые, харизматичные люди посещают наш город. Благодарим Антона Богданова за эту чудесную встречу, за пережитые эмоции, за радость от общения.

«Театральное Прихоперье» набирает обороты и, надеемся, что творческие встречи с популярными актерами и режиссерами станут ежегодными и традиционными.