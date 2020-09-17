В связи с отключением холодного водоснабжения в расписание образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов внесены изменения в расписание

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Завтра, 16 сентября, школы, находящиеся в зоне отключения, будут работать по обычному расписанию. 17 сентября запланировано дистанционное обучение. В детских садах детей будут принимать дежурные группы.Учреждениями сделан необходимый запас воды. Ситуация находится на контроле комитета по образованию городской администрации.