В связи с отключением холодного водоснабжения в расписание образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов внесены изменения в расписание
В связи с масштабными работами на сетях ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» будут временно ограничена подача ХВС некоторым абонентам Ленинского и Кировского районов. В связи с этим в учреждениях образования будут внесены изменения в учебный процесс.
Завтра, 16 сентября, школы, находящиеся в зоне отключения, будут работать по обычному расписанию. 17 сентября запланировано дистанционное обучение. В детских садах детей будут принимать дежурные группы.
Учреждениями сделан необходимый запас воды. Ситуация находится на контроле комитета по образованию городской администрации.