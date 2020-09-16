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В минобразования области действует рабочая группа по вопросам горячего питания

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С начала учебного года все учащиеся 1-4 классов области получают бесплатное горячее питание в школах.

В настоящее время ведется планомерная работа по оптимизации обратной связи между родителями и администрациями образовательных учреждений. В мониторинге качества питания и условий его предоставления принимают участие члены общественного совета при региональном министерстве образования. Обращения родителей также поступают в районные общественные советы, в муниципалитетах устраняются замечания. Чаще всего родителей обучающихся волнуют температура подаваемых блюд, калорийность, соответствие заявленных блюд имеющемуся меню.

«Хотелось бы выделить удачный опыт саратовской гимназии № 3. На днях руководство школы запустило в своем аккаунте в инстаграм рубрику, посвящённую горячему питанию, публикует информативные посты и сторис о том, что дети ели на завтрак или обед, чем полезно было конкретное блюдо, как оценили его дети. Там же родители могут высказывать свои замечания, а руководство школы – своевременно на них реагировать. Это образец нового общения участников образовательного процесса, о котором так много говорилось в последнее время, психологически правильный подход - и возможные проблемы в данном случае сведены к минимуму", - подчеркнул председатель общественного совета при минобразования области Сергей Саратовский.

Кроме того, с июня текущего года в министерстве образования действует рабочая группа по вопросам подготовки образовательных учреждений к учебному году и организации горячего питания. В её составе также представители министерства здравоохранения, министерства по делам территориальных образований, Роспотребнадзора. Сейчас работа группы сориентирована на оперативное отслеживание организации и качества горячего питания в подведомственных и муниципальных школах. Выездной комиссией осмотрены школы Саратова, Балашовского, Вольского, Балаковского, Энгельсского и других районов. Также рабочая группа работает над систематизацией нормативных документов – это поможет руководству школ лучше понимать алгоритм организации горячего питания и не допускать нарушений.

Ежедневно обращения родителей поступают на круглосуточную «горячую линию» минобразования области - 8 (8452) 49-21-07. Заявителей зачастую интересуют вопросы по выбору бесплатного блюда в зависимости от времени пребывания ребёнка в школе, а также по информированию родителей о заявленных блюдах в меню.