В онкоотделении №3 ГКОБ№1 за 2019 год помощь получили свыше 700 человек

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Около 70 пациентов каждый месяц проходят здесь лечение. В 2019 году свыше 700 человек получили квалифицированную медицинскую помощь: врачи провели более 600 оперативных вмешательств, в числе которых было более 250 операций по удалению первичных злокачественных опухолей.Органосохранные операции – основное практическое и научное направление отделения №3. Специалисты максимально снижают травматизм каждой операции, применяя малоинвазивные методы, стараются сохранить максимально возможный объем ткани легкого. Юрий Есаков, к.м.н., заведующий отделением №3, рассказал, что минимизировать потенциальную нагрузку на организмы людей, которых готовят к операции на органах грудной клетки, позволяют разработанные четкие алгоритмы взаимодействия с отделением интенсивной терапии и анестезиологии. В работе отделения торакальной хирургии активно практикуется применение трансторакальной биопсии новообразований лёгких и средостения под контролем мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Это позволяет еще до оперативного вмешательства определять характер патологии с высочайшей точностью в 90%. Также придается важное значение стадированию и диагностике раковой патологии.По словам главврача ГКОБ №1 Всеволода Галкина, диагностическая оснащенность онкологического отделения №3 соответствует всем современным стандартам.