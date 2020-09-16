«Театральное Прихоперье-2020»: «Радость Победы» и триумф Мельпомены

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... "В городском саду флейты да валторны. Капельмейстеру хочется взлететь»... Вынужденная кулуарность полюбившегося россиянами праздника на берегу Хопра, продиктованная санитарными ограничениями, сыграла свою роль? Хозяева фестиваля нашли ту пронзительную ноту, на которой прозвучала тема-лейтмотив «Искусство — Великой Победе»? Только гости праздника с первых секунд нахождения в парке перед драматическим театром смогли ощутить настроение песни Булата Окуджавы.Публика уже за пару часов до торжественного открытия феста заполняет импровизированный зрительный зал на центральной площадке Балашовской Драмы. Гнать время в скуке не пришлось. Зрители фотографировались с «живыми» скульптурами, изображающими солдат Великой Отечественной. Эту «фишку» организаторы фестиваля используют не впервые, и достоверность образов всякий раз поражает. Соответствующее настроение создавал Военный оркестр 631-го учебного центра боевого применения артиллерии, который играл композиции военных лет у входа в театр. Министр культуры Саратовской области пристальным оком радушной хозяйки окидывала парк в предвкушении первого на Саратовской земле за месяцы карантина театрального праздника.- В 2019-ом народный артист России, наш земляк Евгений Миронов, который четыре года назад с Государственным театром Наций открывал I фестиваль, лично назначил эту дату - 12 сентября, - сообщила Татьяна Анатольевна журналистам. - Он очень ждал начала нашего фестиваля. И на открытии вместе с народным артистом СССР Юрием Башметом и ансамблем «Солисты Москвы» представит в Балашове спектакль - концерт «Ван Гог. Письма к брату». Нас ждет волнующее событие. Программу праздника из-за пандемии пришлось сильно урезать. Изменен формат, но от этого наш фестиваль не станет менее интересным. Ни один театр не отказался от участия в мероприятии!Торжественная часть началась с высочайшей эмоциональной точки. Хореографическая композиция «Радость Победы» в исполнении танцевальной группы коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька", мастерство которого давно признано за пределами губернии, вызвала шквал аплодисментов. Эту искреннюю волну подхватили в своем выступлении почетные гости.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своей речи поблагодарил Вячеслава Володина, который в свое время предложил воплотить в жизнь отличную идею – объединить в Балашове театральные коллективы страны: "Вячеслав Викторович был уверен в том, что театральная Саратовская земля притянет творческих людей из разных городов России, и оказался прав".Также Валерий Васильевич подчеркнул священность 75-летия Великой Победы, которой проникнут праздник. В заключении глава региона поздравил балашовцев с 240-летним юбилеем их родного города.В свою очередь почетный гость фестиваля, народный артист России Евгений Миронов сказал саратовскому губернатору слова благодарности и признательность, что фестиваль состоялся в столь непростое время. «Раньше, когда я говорил, что еду на «Театральное Прихоперье», моим коллегам было сложно выговорить второе слово в названии фестиваля. А теперь они с уважением отвечают: Дааа. Это же фестиваль в Балашове. Все состоялось. Вы делаете нужное дело». Фестиваль стал узнаваем, собирает именитых гостей и заслуженные театральные коллективы. Рад, что приехал сюда со своим спектаклем». Народный артист СССР Юрий Башмет пожелал всем хорошего настроения. Юрий Абрамович отметил, что от совместного с Евгением Мироновым спектакля-концерта «Ван Гог. Письма к брату» в постановке режиссера Марины Брусникиной зрители получат настоящее удовольствие.… Это было не просто удовольствие. Зрители испытали катарсис от слияния симфоний звука, слова и цвета. Фирменному «песочному» голосу непревзойденного Евгения Миронова вторил оркестр под управлением Юрия Башмета. Ослепительными красками оживали на заднике сцены картины Ван-Гога. В итоге зрители присутствовали при акте эстетической пытки. От здравомыслящих (и в чем-то даже хладнокровных) раздумий художника, уходящего в бездну безумия. От бережно звучащей музыки, исполняющей роль той самой рамки для картины, которая в левом краю сцены покорно, но безотвратно ожидала времени вписать творчество Ван-Гога в историю человечества. Божественное солнце, ее земное отражение — подсолнух. Они слились в композиции прекрасной Марины Брусникиной в вопрос: «Когда и как рождается художник». В единую душевную вибрацию, проиллюстрированную плавающими перед нами портретами Винсента Ван-Гога и его брата Тео. Эти струны души не могли не связать выдающихся исполнителей спектакля и зрительный зал. Браво!… Фестиваль завершится 20 сентября. За это время балашовцы и гости города увидят спектакли шести столичных театров, в число которых вошли Московский губернский театр, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, МХТ имени А.П. Чехова и старейший театр России - Ярославский академический драматический театр имени Ф.Волкова. Зрителям покажут одиннадцать спектаклей разных жанров и направлений. Также в тематическом парке продолжаются концертные выступления творческих коллективов. В финальный вечер «Прихоперья» со своей постановкой "Дикарка" Островского зрителей познакомят артисты Московского академического театра имени Маяковского.«Театральное Прихоперье» продолжается. Безусловно, он проходит с обеспечением всех норм безопасности: работой санитайзеров, обустройством зрительских мест с учетом социальной дистанции. Но эти технические моменты кажутся чем-то само собой разумеющимся на пути людей, соскучившихся по театральному искусству. И посещает мысль: «Если такой старт дан новому театральному сезону Саратовской области, что же будет дальше»? Держим кулачки. Спасибо, Балашов!Автор Елена МаркеловаФото автора