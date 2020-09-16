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В связи с карантином филармония переходит на новые формы работы с детской аудиторией

Новости


В связи с ограничительными мерами филармония переходит на новые формы работы с детской аудиторией.

C 07 по 11.09 в МОУ «Гимназия №5» прошла театральная неделя, посвященная Году памяти и славы. В рамках этого мероприятия был показан онлайн–спектакль Саратовской филармонии «Есть такие люди». Спектакль посмотрели более 150 учащихся 5х и 6х классов.

Учащиеся и педагогический состав гимназии выразили благодарность всем, кто принимал участие в создании спектакля и организовал онлайн показ: "Спектакль замечательный. Хочется отметить игру актеров, тем более, что многие из них нам очень хорошо знакомы, так как вот уже несколько лет дарят нам свои спектакли на Новый Год".
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