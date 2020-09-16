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Погрузка зерна на сети ОАО "РЖД" достигла рекордных показателей в августе

Новости


Рекорд по погрузке зерна достигнут на сети железных дорог ОАО "РЖД" в августе.

Погружено 2 млн 799 тыс. тонн зерновых грузов (+38,3% по сравнению с августом прошлого года). В том числе на экспорт отправлено 1 млн 962 тыс. тонн (+38%), что также является рекордным показателем.

Предыдущий максимум погрузки зерновых фиксировался в марте 2018 года: 2 млн 654 тыс. тонн, в том числе 1 млн 692 тыс. тонн – на экспорт.

В целом, с начала 2020 года погружено свыше 15,2 млн тонн зерна (+20,6% к январю-августу 2019 г.). Наибольшие объемы зерновых грузов за 8 месяцев отправлены из Курской (1,75 млн тонн, рост в 1,9 раза), Саратовской (1,15 млн тонн, рост в 1,7 раза), Волгоградской (951,4 тыс. тонн, рост в 1,5 раза), Липецкой (825,6 тыс. тонн, рост в 1,4 раза), Тамбовской (736,3 тыс. тонн, рост в 1,4 раза) областей, Ставропольского (1,1 млн тонн, -4,8%), Краснодарского (797,7 тыс. тонн, +3,2%), Красноярского (683,6 тыс. тонн, +19,3%) краёв.

Экспортные отправки зерна по железной дороге за 8 месяцев составили порядка 8,7 млн тонн (+33,4%). Наибольшие экспортные объемы отправлены потребителям Египта, Турции, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Белоруссии, Монголии и Китая.
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