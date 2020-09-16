155 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» прошло в Саратове в текущем году

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В торговле на открытой площадке сельскохозяйственной ярмарки в п.Елшанка участвовали производители из 3 районов области и г. Саратова. К реализации фермерскими хозяйствами были предложены овощи нового урожая в ассортименте, говядина, свинина, мясо кур, а также растительное масло, яйца.В сельскохозяйственной ярмарке на рынке в пос. Юбилейный приняли участие 27 товаропроизводителей из 15 районов области. Была предложена вся линейка продукции в ассортименте: 4 т молочной продукции, 5,5 т мяса, 20,4 тыс. штук яиц, 0,6 т хлебобулочных и макаронных изделий, 1,3 т колбасных изделий, 0,15 т меда, 0,15 т масла растительного и другие продукты питания. Бахчеводам был предоставлен отдельный торговый ряд, также были выделены места для дачников и огородников.В Заводском районе г. Саратова на пересечении улиц Пензенская и Томская товаропроизводителями из 8 муниципальных районов области и г. Саратова было предложено к реализации 1,5 т плодоовощной продукции, 0,65 т мяса, 0,1 т мяса птицы, 0,4 т молочной продукции, 0,2 т колбасных изделий, 0,8 т макаронных, кондитерских и хлебобулочных изделий и другие продукты питания.В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» на Театральной площади проходила плодово-ягодная ярмарка.В 2020 году в г. Саратове проведено 155 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня».