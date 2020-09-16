Около 140 км пути отремонтировано на ПривЖД с начала 2020 года
С начала кампании по ремонту пути, стартовавшей на Приволжской железной дороге в феврале 2020 года, отремонтировано 139 км пути. Произведена смена 76 стрелочных переводов.
В этом году основной объём работ приходится на участки пути, являющиеся частью главного хода Приволжской магистрали. В частности, капитальный ремонт пути произведён на участках Карамыш – Россоша, Гремячая – Котельниково, Петров Вал – Умет Камышинский, Овражная – Семеновский, Паницкая – Бобровка, Россоша – Овражная.
До 1 ноября железнодорожникам ещё предстоит отремонтировать 25 км пути и заменить 10 стрелочных переводов.
Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.