Несовершеннолетняя саратовчанка подозревается в краже

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По данным следствия, 3 мая 2020 года 16-летняя девушка, забыв ключи от квартиры, отправилась к знакомым, у которых в гостях находилась ее мама. Один из гостей обратился к девушке, попросив ее сходить за покупками в магазин, и передал ей банковскую карту, сообщив при этом пин-код. Она согласилась помочь. Однако, после совершения покупок девушка оставила карту у себя. В тот же день, она поехала вместе с приятелями в магазин и приобрела два мобильных телефона общей стоимостью 60 000 рублей, расплатившись денежными средствами, хранившимися на карте, после чего вернула ее владельцу. Вскоре мужчина обнаружил, что за период отсутствия в его распоряжении карты, с нее была списана указанная сумма, и обратился с заявлением в полицию.Сотрудники полиции провели комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых был установлен механизм хищения денежных средств.В ходе допроса в качестве подозреваемой, 16-летняя девушка рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.