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Несовершеннолетняя саратовчанка подозревается в краже

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Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области в отношении 16-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно электронных денежных средств).

По данным следствия, 3 мая 2020 года 16-летняя девушка, забыв ключи от квартиры, отправилась к знакомым, у которых в гостях находилась ее мама. Один из гостей обратился к девушке, попросив ее сходить за покупками в магазин, и передал ей банковскую карту, сообщив при этом пин-код. Она согласилась помочь. Однако, после совершения покупок девушка оставила карту у себя. В тот же день, она поехала вместе с приятелями в магазин и приобрела два мобильных телефона общей стоимостью 60 000 рублей, расплатившись денежными средствами, хранившимися на карте, после чего вернула ее владельцу. Вскоре мужчина обнаружил, что за период отсутствия в его распоряжении карты, с нее была списана указанная сумма, и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции провели комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых был установлен механизм хищения денежных средств.

В ходе допроса в качестве подозреваемой, 16-летняя девушка рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.