В преддверии «Дня танкиста» среди школьников прошла ознакомительная игра

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Детям рассказали о Подвигах танкистов в годы Великой Отечественной Войны, о Подвиге командира роты тяжёлых танков Зиновие Колобанове. Организаторами и судьями соревнований выступили члены «БОЕВОГО БРАТСТВА», ветераны боевых действий на Северном Кавказе Константин Артахин и Максим Королев. Учащиеся разделились на команды по 5 человек, победители были отмечены ветеранами.По итогам проведенного мероприятия, кроме знаний о Героях Великой Отечественной Войне, участники получили заряд бодрости от азарта и игры на свежем воздухе. В мероприятии приняло участие более 50 человек.