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В преддверии «Дня танкиста» среди школьников прошла ознакомительная игра

Новости


11 сентября, перед празднованием «Дня танкиста», в парке школы №26 Заводского района города Саратова районным отделением «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Федерацией лазертага Саратова была проведена ознакомительная игра между представителями 5 и 6 классов учащихся школы.

Детям рассказали о Подвигах танкистов в годы Великой Отечественной Войны, о Подвиге командира роты тяжёлых танков Зиновие Колобанове. Организаторами и судьями соревнований выступили члены «БОЕВОГО БРАТСТВА», ветераны боевых действий на Северном Кавказе Константин Артахин и Максим Королев. Учащиеся разделились на команды по 5 человек, победители были отмечены ветеранами.

По итогам проведенного мероприятия, кроме знаний о Героях Великой Отечественной Войне, участники получили заряд бодрости от азарта и игры на свежем воздухе. В мероприятии приняло участие более 50 человек.