В выходные изменится расписание движения речного транспорта

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Так, из г. Саратов в с. Сосновка теплоход отправляется в 07.00, прибытие в с. Широкий Буерак в 09.15; в с. Пудовкино в 09.30, с. Синенькие в 10.00, в с. Сосновка 10.30.Отправление из с. Сосновка в г. Саратов в 16.30; прибытие в с. Синенькие в 17.00, в с. Пудовкино в 17.30, в с. Широкий Буерак в 17.45, в г. Саратов – 20.30.Отправление из г. Саратова в сторону с. Шумейка в 07.30, прибытие в г. Энгельс в 08:00, на пристань Шалово – в 08.30, на о.п Дачное – в 08.45, в с. Шумейка – в 09.00.Отправление из с. Шумейка в г. Саратов в 18.00, прибытие на о.п. Дачное в18:15, на пристань Шалово – 18.30, в г. Энгельс – 19.00, в г. Саратов – 19.30.