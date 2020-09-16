Впечатляющая выставка Сальвадора Дали откроется в Саратове

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Этот проект побывал во многих городах России, и каждый раз становился одним из значимых культурных событий года в регионе. Уникальная экспозиция впервые представит саратовскому зрителю широкое многообразие творчества самого известного художника ХХ века: в музее будут показаны графические серии, оригинальные фотографии, а также сюрреалистические скульптуры из стекла.Масштабный проект прибудет в Радищевский музей из Санкт-Петербурга. Организатор выставки - галерея современного искусства PS Gallery, которая известна по всей России уникальными экспозициями и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем.В настоящее время галерея представляет самую большую в Россию коллекцию графики и объектов Сальвадора Дали. Коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков рассказал, что творчество великого испанца – это настоящая страсть. «Сальвадора Дали трудно назвать просто художником, он настоящий артист в широком понимании этого слова. Его творчество очень многообразно, он постоянно экспериментирует с темами, техниками, подходами, при этом уверенно утверждая «Сюрреализм – это Я». И стоит увидеть хотя бы одну работу Дали, чтобы поверить ему без оглядки. А в Радищевском музее на большой выставке зритель увидит более 140 экспонатов».На экспозиции будут представлены оригиналы работ из таких известных графических серий как «Песнь Песней царя Соломона», «Треуголка», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Дон Кихот Ламанчский», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», «Озорные сны Пантагрюэля», «Библия», «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», а также прижизненные фотографии художника. Знаменательным событием станет и прибытие в Радищевский музей трех стеклянных скульптур и двух тарелок Сальвадора Дали. Еще одним сюрпризом для посетителей будет возможность сделать фото на знаменитом диване в форме губ.На открытии выставки будет присутствовать коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков, который проведет первую экскурсию для гостей вернисажа и ответит на вопросы прессы.По сообщению пресс-службы Государственного музея имени А.Н.Радищева.