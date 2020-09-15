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Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из аэропорта «Гагарин» в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар

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В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») открываются три новых рейса - в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар. Регулярные рейсы запускает авиакомпания «Азимут» на самолетах «Сухой Суперджет-100» RRJ-95LR, вместимостью 100 посадочных мест.

С 22 сентября рейсы в Ростов-на-Дону из аэропорта «Гагарин» в аэропорт Платов будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Вылет из «Гагарина» в 20:50 местного времени. Вылететь из Ростова-на-Дону в Саратов можно будет также во вторник и субботу в 13:35 по местному времени.

Полеты в Нижний Новгород авиакомпания «Азимут» планирует осуществлять из Саратова по вторникам и субботам в 16:50 по местному времени. Вернуться из Нижнего Новгорода можно будет в эти же дни, вылет из Нижнего Новгорода в Саратов в 17:50 по местному времени.

Новый рейс авиакомпании «Азимут» из Саратова в Краснодар открывается 23 сентября три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из «Гагарина» в 12:10 по местному времени. Из Краснодара в Саратов можно будет вылететь в 8:45 местного времени. Продажи билетов открыты.

Добавим, что «Азимут» станет второй авиакомпанией, после авиакомпании Red Wings, которая в этом году впервые начнет выполнять регулярные рейсы из аэропорта «Гагарин». Авиакомпания «Азимут» является базовым перевозчиком аэропорта Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») – одна из самых молодых авиакомпаний России. Компания «Азимут» имеет парк самолетов, состоящий из одиннадцати современных воздушных судов «Сухой Суперджет 100» выполняет полеты по более чем шестидесяти направлений, включая внутрироссийские и международные.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании www.azimuth.aero.