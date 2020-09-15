WorldSkills Russia 2020 в Саратовской области: юные спасатели достойно представили регион на чемпионате

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Впервые в истории движения WorldSkills чемпионат проходит в новом, дистанционно-очном, формате, предполагающем сочетание онлайн-технологий с традиционными соревнованиями по мастерству. Конкурсанты выполняют задания под наблюдением видеокамер, установленных на площадке техникума. Эксперты Центра управления соревнованиями, расположенного в Кузбасе, в режиме реального времени оценивают работу участников соревнований.Право защищать честь Саратовской губернии было предоставлено победителям региональных отборочных соревнований. В первый день выступила студенческая команда Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума.Студенты показали отличный результат при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Ребята действовали слаженно и извлекли пострадавшего водителя из машины.Впереди у них новые испытания - извлечение пострадавшего из-под завалов обрушившегося здания, переправа через водную преграду, преодоление полосы препятствий.Преподаватель спецдисциплин техникума Альберт Струнов, который ведёт обучение будущих спасателей, считает, что его воспитанники могут получить наиболее высокие оценки экспертов за одевание боевой одежды и снаряжения, а также за комплекс неотложных мероприятий при спасении человека, у которого произошла остановка дыхания и сердца.«Меня радует слаженность команды. Важно чувствовать возможности друг друга, приходить на помощь. В этом залог успеха любой спасательной операции, – отмечает Альберт Владимирович. – У каждого спасателя своя задача, ребята её чётко выполняют и понимают, что в реальной жизни от их работы может зависеть жизнь и здоровье людей».В категории «Юниоры» Саратовскую область представила команда средней общеобразовательной школы № 77 города Саратова.