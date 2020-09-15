В Радищевском музее открывается выставка открывается всероссийский выставочный проект «Рыцарь мечты. Виктор Борисов-Мусатов»

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В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения Виктора Борисова-Мусатова (1870-1905) – выдающегося мастера русского живописного символизма, талантливейшего представителя русской культуры Серебряного века, создателя саратовской школы в отечественном изобразительном искусстве.Это будет первая с начала 1970-х годов персональная выставка с максимальной полнотой представляющая творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Символично, что местом её проведения станет родной город художника, где прошла большая часть его недолгой тридцатипятилетней жизни, получены первые художественные впечатления и первые профессиональные уроки, созданы практически все его лучшие произведения, где теперь существует посвящённый ему мемориальный музей.В состав выставки вошло более 100 полотен живописи и графики, позволяющий проследить этапы пути В.Э. Борисова-Мусатова от ранних произведений до вершин его творчества. На родину художника временно «вернутся» «Окно» и «Майские цветы», «Гармония» и «За вышиванием», «Агава» и «Венки васильков».Большинство собранных произведений жители Саратова увидят впервые.Главная идея экспозиции «Рыцарь мечты» – рассказать зрителю о творческом пути Борисова-Мусатова, о его неустанном поиске гармонии, познании смысла бытия, неизменном служении искусству.Одна из живописных работ, представленных на выставке, принадлежит кисти Елены Владимировны Александровой (Борисовой-Мусатовой), жены художника – его спутнице, единомышленнице, одной из любимых моделей.Существенным дополнением к живописным произведениям послужат фотоэтюды В.Э. Борисова-Мусатова, позволяющие проиллюстрировать страстное увлечение искусством фотографии, реконструирующие творческие будни мусатовской мастерской и по-своему являющиеся уникальными и самодостаточными произведениями.На выставке представлены произведения ведущих сокровищниц России: Государственной Третьяковской галереи (Москва) и Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Саратовского государственного музея имени А.Н. Радищева, шести региональных музеев: Астраханской картинной галереи имени П.М Догадина, Вятского художественного музея имени В.В. и А.В. Васнецовых (Киров), Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Самарского областного художественного музея, Пермской государственной художественной галереи, Чувашского государственного художественного музея (Чебоксары).Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке Фонда президентских грантов, Общества друзей Радищевского музея.