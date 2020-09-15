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Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии

Новости


Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Повышение к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, – на период учёбы, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.
Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 18 лет, для получения повышения одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении.

Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи размер повышения составляет 1895,42 руб. Данный размер увеличивается ежегодно вместе с размером фиксированной выплаты. Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Следует помнить, что при отчислении студента из учебного заведения или переводе на иную форму обучения, либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.

Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться в клиентскую службу ПФР с заявлением и необходимыми документами.
В Саратовской области доплаты за детей получают более 15 тысяч пенсионеров.