Саратовчанка завоевала титул вице-леди международного конкурса красоты

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Конкурс учрежден общественной правозащитной организацией «На коляске без барьеров» для девушек и женщин на инвалидных колясках. Его финал проходил 11-12 сентября в г.Санкт-Петербурге. В заключительную часть вышли 25 участниц из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Франции, Кении.Марина Опалько - бессменная участница инклюзивной танцевальной студии «Вдохновение» регионального Центра адаптации и реабилитации инвалидов, подведомственного министерству труда и социальной защиты Саратовской области. Напомним, в сентябре коллектив вошел в число победителей VIII международного танцевального фестиваля Inclusive Dance.