Саратовцы достойно представили цирковое искусство на "Российской студенческой весне"
С 5 по 10 сентября 2020 года в Ростове-на-Дону проходил XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна - весна Победы», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».
В фестивале приняли участие более 2000 человек из 70 регионов России.
В номинации «Цирковое искусство» Саратовскую область представляли студенты филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе Сергей Мкртчян, Алина Торопцева, Никита Сулин под руководством заслуженного работника культуры РФ Соловьева Сергея Ивановича.
Выступление студента 4 курса Сергея Мкртчяна (ассистентка Алина Торопцева) получило высокую оценку жюри и удостоено звания Лауреата I степени.