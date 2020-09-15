Саратовцы достойно представили цирковое искусство на "Российской студенческой весне"

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В фестивале приняли участие более 2000 человек из 70 регионов России.В номинации «Цирковое искусство» Саратовскую область представляли студенты филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе Сергей Мкртчян, Алина Торопцева, Никита Сулин под руководством заслуженного работника культуры РФ Соловьева Сергея Ивановича.Выступление студента 4 курса Сергея Мкртчяна (ассистентка Алина Торопцева) получило высокую оценку жюри и удостоено звания Лауреата I степени.