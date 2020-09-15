Состоялась регата «Волжский бриз»

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Более 20 парусных и крейсерских яхт приняли участие в регате «Волжский бриз», которая проходила в акватории реки Волга.Участники регаты стартовали от моста между Саратовом и Энгельсом и курсировали вдоль Набережной Космонавтов до ул. Вольская. Горожане и гости города могли наблюдать эту картину со всех ярусов пешеходной зоны и фотографироваться на фоне проходящих яхт.Праздничные мероприятия продолжаются, в том числе и в формате онлайн. Подробную информацию можно узнать в инстаграм-аккаунте @2020saratov, а также по хештегу #саратов430.