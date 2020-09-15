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Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
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09:55 | 14 сентября
Состоялась регата «Волжский бриз»
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Состоялась регата «Волжский бриз»

Новости


Продолжается празднование 430-летней годовщины со Дня основания Саратова.

Более 20 парусных и крейсерских яхт приняли участие в регате «Волжский бриз», которая проходила в акватории реки Волга.

Участники регаты стартовали от моста между Саратовом и Энгельсом и курсировали вдоль Набережной Космонавтов до ул. Вольская. Горожане и гости города могли наблюдать эту картину со всех ярусов пешеходной зоны и фотографироваться на фоне проходящих яхт.

Праздничные мероприятия продолжаются, в том числе и в формате онлайн. Подробную информацию можно узнать в инстаграм-аккаунте @2020saratov, а также по хештегу #саратов430.
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