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Саратовская область завоевала гран-при в командном конкурсе «Диво России – Золотой бренд»

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10-11 сентября в Ярославле состоялся командный этап конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России- Золотой бренд».

Саратовскую область на всероссийском конкурсе представила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская. Она презентовала жюри туристический бренд Саратовской области «Огни Поволжья». Проект завоевал высшую награду в номинации «Лучший проект. Регионы России».

«Наш бренд объединяет несколько узнаваемых смыслов, которые содержат отсылки к культуре и истории и традиционно формируют идентичность региона, а также воплощает идею бренда: повествование о том, что в Саратовской области – огромное количество достопримечательностей» - объяснила Виктория Бородянская.

Помимо презентации также были представлены два видеоролика отражающих туристский потенциал региона: «Саратовская область – больше, чем дом» и «Саратовская мозаика».