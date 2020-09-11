Саратовская область завоевала гран-при в командном конкурсе «Диво России – Золотой бренд»

просмотров: 124

Саратовскую область на всероссийском конкурсе представила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская. Она презентовала жюри туристический бренд Саратовской области «Огни Поволжья». Проект завоевал высшую награду в номинации «Лучший проект. Регионы России».«Наш бренд объединяет несколько узнаваемых смыслов, которые содержат отсылки к культуре и истории и традиционно формируют идентичность региона, а также воплощает идею бренда: повествование о том, что в Саратовской области – огромное количество достопримечательностей» - объяснила Виктория Бородянская.Помимо презентации также были представлены два видеоролика отражающих туристский потенциал региона: «Саратовская область – больше, чем дом» и «Саратовская мозаика».