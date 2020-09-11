В лесах продолжается особый противопожарный режим и ограничение пребывания граждан

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Всего к административной ответственности было привлечено более 254 нарушителей, общая сумма штрафов составила порядка 1766,0 тысяч рублей.С начала пожароопасного сезона на землях государственного лесного фонда произошло 56 пожаров. В их тушении участвовало 435 человек и 178 единиц техники лесопожарных формирований.Напомним, со 2 по 22 сентября включительно введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Также, запрещен проезд транспортных средств, разведение костров на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также проведение сельскохозяйственных палов.Кроме того, до 30 сентября на территории лесного фонда действует особый противопожарный режим. В этот период, а также в выходные дни проводятся усиленные патрулирования совместно с сотрудниками полиции и государственного пожарного надзора.Наказание за нарушение правил пожарной безопасности увеличивается в 2 раза. Для граждан - до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч, юридических – до 500 тысяч рублей.Министерство просит жителей и гостей области воздержаться от посещения лесов в текущий период.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, звоните по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490-516».