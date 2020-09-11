Саратовские железнодорожники присоединились к профилактической акции "Дети и транспорт"

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Данное мероприятие традиционно проводится в начале учебного года и направлено на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.Представители совета молодежи Саратовского региона ПривЖД совместно с полицейскими провели рейд, в ходе которого напомнили школьникам, как правильно переходить железную дорогу. Кроме того, участники акции раздали буклеты, информирующие о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.Напомним, с 31 августа по 30 сентября на Приволжской железной дороге проходит месячник "Детям — безопасную железную дорогу". В ходе месячника проводятся уроки безопасности, в том числе в онлайн-формате. На специализированных электронных площадках организуются мастер-классы и игры для знакомства детей с правилами поведения на железной дороге.