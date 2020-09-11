В Саратове пройдут сельхозярмарки "выходного дня"

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Кроме того, на Театральной площади проходит ярмарка по реализации плодоовощной продукции и ягод.Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйца, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, крупы, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.