В Саратове пройдут сельхозярмарки "выходного дня"
12 сентября в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня». Ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский, а также в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).
Кроме того, на Театральной площади проходит ярмарка по реализации плодоовощной продукции и ягод.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйца, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, крупы, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.