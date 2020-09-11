11 сентября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
14:18 | 11 сентября
В Саратове пройдут сельхозярмарки "выходного дня"
13:21 | 11 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара
12:28 | 11 сентября
Татьяна Гаранина принимает участие в выставочно-просветительском мероприятии, посвященном подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова
11:39 | 11 сентября
Жительница Алгайского района перевела мошенникам более миллиона рублей
10:47 | 11 сентября
В десяти районах Саратовской области началась уборка подсолнечника
09:50 | 11 сентября
Эффективную систему безопасности для защиты СЭС обеспечивает BEL TRADING & CONSULTING LTD
09:00 | 11 сентября
На региональный конкурс «Мастера хорошего настроения» поступило 37 заявок из 21 района области
17:00 | 10 сентября
Саратовцы могут отпраздновать День города с «Зеленым фитнесом»
16:17 | 10 сентября
Саратовский областной музей краеведения примет участие в ежегодной акции в рамках празднования 430-летия Саратова
15:37 | 10 сентября
В рамках нацпроекта построен новый корпус Адоевщинского интерната в Базарно-Карабулакском районе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара

Новости


В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара.

10 сентября в 12 ч. 28 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о загорании частной бани в пос. Березовка. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации печи. Площадь пожара составила 8 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.

10 сентября в 16 ч. 46 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о возгорании в неэксплуатируемом здании на ул. Чернышевского в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 1 кв.м. По предварительным данным пожар произошёл из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На тушение выезжали 3 единицы техники, 20 человек личного состава.

10 сентября в 23 ч. 46 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 5-ти этажного дома на 4-ом этаже на ул. Томской в Заводском районе. Площадь пожара составила 3 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.