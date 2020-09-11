В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара.

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10 сентября в 12 ч. 28 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о загорании частной бани в пос. Березовка. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации печи. Площадь пожара составила 8 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.10 сентября в 16 ч. 46 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о возгорании в неэксплуатируемом здании на ул. Чернышевского в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 1 кв.м. По предварительным данным пожар произошёл из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На тушение выезжали 3 единицы техники, 20 человек личного состава.10 сентября в 23 ч. 46 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 5-ти этажного дома на 4-ом этаже на ул. Томской в Заводском районе. Площадь пожара составила 3 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.