Татьяна Гаранина принимает участие в выставочно-просветительском мероприятии, посвященном подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова

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Мероприятие проводится Министерством культуры РФ. В нем принимают участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, статс-секретарь – замминистр культуры РФ Алла Манилова, народный артист России, пианист Николай Луганский, руководители органов исполнительной власти в сфере культуры, музейных, концертных и учебных учреждений, выдающиеся деятели культуры и искусства из 19 регионов страны.Выставочно-просветительское мероприятие дает старт череде событий, посвященных подготовке к празднованию юбилея великого композитора. Участники обсуждают вопросы подготовки учреждений культуры к юбилею Рахманинова на 2020–2023 годах. Среди других тем – Сергей Рахманинов и русская национальная музыкальная традиция, роль музеев и музейных коллекций в изучении и продвижении рахманиновского наследия в России и в мире, «Ивановка» как ведущий мировой социокультурный и мемориальный центр, посвященный композитору, Рахманиновские традиции в музыкальном образовании и роль Сергея Рахманинова в детском музыкальном образовании и просвещении.Сегодня 10 сентября в Тамбовской областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялось открытие выставки Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов: я – русский композитор» и рабочее совещание с членами организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения пианиста.Второй день, 11 сентября, пройдет в музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка». После экскурсии по музею будет организован круглый стол «Сергей Рахманинов. О подходах к актуализации наследия». Завершится мероприятие концертом классической музыки из произведений Рахманинова, который уже в 20-й раз даст в музее-заповеднике Николай Луганский.