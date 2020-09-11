Жительница Алгайского района перевела мошенникам более миллиона рублей

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Подобная статистика говорит о том, что граждане продолжают верить злоумышленникам и игнорируют профилактические советы, которые сотрудники полиции регулярно дают при личных беседах или через средства массовой информации.Очередной случай с потерей крупной суммы денег произошел в Алгайском районе. Жительнице райцентра позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что денежные средства, хранящиеся на ее банковской карте, необходимо срочно перевести на безопасные счета, так как была зафиксирована попытка их несанкционированного списания. Женщина поверила незнакомцу и перевела на указанные им счета более 1 100 000 рублей. После этого звонивший выключил телефон, а пострадавшая, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Причем в беседе с полицейскими она указала, что знала о подобных преступлениях от участкового уполномоченного полиции.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!