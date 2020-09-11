В десяти районах Саратовской области началась уборка подсолнечника

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По урожайности прошлого года Саратовская область занимала лидирующее место по производству маслосемян подсолнечника, как в Приволжском Федеральном округе, так и в России.В 2020 году посевная площадь этой культуры была увеличена на 8% по отношению к уровню прошлого года (1,3 млн. га) и составляет 1,4 млн. га.Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в летний период, оказали влияние на развитие растений, что в дальнейшем привело к снижению урожайности.По оценке министерства сельского хозяйства и ученых аграриев области в текущем году прогнозируется снижение урожая около 15% к уровню прошлого года, который был рекордным за последние семь лет. Однако областные сельхозпроизводители планируют достигнуть показатель на уровне 1,6-1,7 млн. тонн подсолнечника при урожайности 11,7 ц/га, что полностью покрывает внутреннюю потребность региона в маслосеменах.Мощность предприятий области по переработке подсолнечника составляет 1,3 млн. тонн в год. Прогнозируемый урожай обеспечит перерабатывающие предприятия сырьем и позволит загрузить их на полную мощность.В сезон переработки подсолнечника 2020 года закупочные цены на маслосемена прогнозируются в диапазоне от 23 тыс. руб./ тонна, но во многом будут зависеть от ситуации на мировом рынке, уровня спроса.Предыдущий год богатого урожая Саратовской области, сформировавший запас масла, а также прогноз на текущий сезон, позволяют рассчитывать на незначительное повышение стоимости на конечный продукт.По итогам работы за 6 месяцев 2020 г. Саратовская область по производству масла растительного нерафинированного занимает 6 место по Российской Федерации (3922,5 тыс.т) и 1 место по ПФО (1039,3 тыс).