11 сентября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
14:18 | 11 сентября
В Саратове пройдут сельхозярмарки "выходного дня"
13:21 | 11 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара
12:28 | 11 сентября
Татьяна Гаранина принимает участие в выставочно-просветительском мероприятии, посвященном подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова
11:39 | 11 сентября
Жительница Алгайского района перевела мошенникам более миллиона рублей
10:47 | 11 сентября
В десяти районах Саратовской области началась уборка подсолнечника
09:50 | 11 сентября
Эффективную систему безопасности для защиты СЭС обеспечивает BEL TRADING & CONSULTING LTD
09:00 | 11 сентября
На региональный конкурс «Мастера хорошего настроения» поступило 37 заявок из 21 района области
17:00 | 10 сентября
Саратовцы могут отпраздновать День города с «Зеленым фитнесом»
16:17 | 10 сентября
Саратовский областной музей краеведения примет участие в ежегодной акции в рамках празднования 430-летия Саратова
15:37 | 10 сентября
В рамках нацпроекта построен новый корпус Адоевщинского интерната в Базарно-Карабулакском районе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В десяти районах Саратовской области началась уборка подсолнечника

Новости


В 10 районах Саратовской области началась уборка подсолнечника.

По урожайности прошлого года Саратовская область занимала лидирующее место по производству маслосемян подсолнечника, как в Приволжском Федеральном округе, так и в России.

В 2020 году посевная площадь этой культуры была увеличена на 8% по отношению к уровню прошлого года (1,3 млн. га) и составляет 1,4 млн. га.

Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в летний период, оказали влияние на развитие растений, что в дальнейшем привело к снижению урожайности.

По оценке министерства сельского хозяйства и ученых аграриев области в текущем году прогнозируется снижение урожая около 15% к уровню прошлого года, который был рекордным за последние семь лет. Однако областные сельхозпроизводители планируют достигнуть показатель на уровне 1,6-1,7 млн. тонн подсолнечника при урожайности 11,7 ц/га, что полностью покрывает внутреннюю потребность региона в маслосеменах.

Мощность предприятий области по переработке подсолнечника составляет 1,3 млн. тонн в год. Прогнозируемый урожай обеспечит перерабатывающие предприятия сырьем и позволит загрузить их на полную мощность.

В сезон переработки подсолнечника 2020 года закупочные цены на маслосемена прогнозируются в диапазоне от 23 тыс. руб./ тонна, но во многом будут зависеть от ситуации на мировом рынке, уровня спроса.

Предыдущий год богатого урожая Саратовской области, сформировавший запас масла, а также прогноз на текущий сезон, позволяют рассчитывать на незначительное повышение стоимости на конечный продукт.

По итогам работы за 6 месяцев 2020 г. Саратовская область по производству масла растительного нерафинированного занимает 6 место по Российской Федерации (3922,5 тыс.т) и 1 место по ПФО (1039,3 тыс).