На региональный конкурс «Мастера хорошего настроения» поступило 37 заявок из 21 района области
10 сентября в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой завершился прием заявок на областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения», в котором приняли участие организаторы массовых представлений, ведущие игровых и шоу-программ и специалисты культурно-досуговых учреждений области, Центров национальных культур с привлечением представителей народов Поволжья.
На конкурс представлено 37 развлекательных программ из 21 района Саратовской области и г. Саратова.
Конкурс проходит дистанционно с предоставлением участниками видео своего выступления, по нескольким номинациям: игровые программы для детей, молодежи, взрослых, на основе национального фольклора.
По итогам конкурса победители будут награждены дипломами лауреата, дипломами I, II и III степени, специальными дипломами, а также дипломами участника в каждой номинации.