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На региональный конкурс «Мастера хорошего настроения» поступило 37 заявок из 21 района области

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10 сентября в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой завершился прием заявок на областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения», в котором приняли участие организаторы массовых представлений, ведущие игровых и шоу-программ и специалисты культурно-досуговых учреждений области, Центров национальных культур с привлечением представителей народов Поволжья.

На конкурс представлено 37 развлекательных программ из 21 района Саратовской области и г. Саратова.

Конкурс проходит дистанционно с предоставлением участниками видео своего выступления, по нескольким номинациям: игровые программы для детей, молодежи, взрослых, на основе национального фольклора.

По итогам конкурса победители будут награждены дипломами лауреата, дипломами I, II и III степени, специальными дипломами, а также дипломами участника в каждой номинации.