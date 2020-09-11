На региональный конкурс «Мастера хорошего настроения» поступило 37 заявок из 21 района области

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На конкурс представлено 37 развлекательных программ из 21 района Саратовской области и г. Саратова.Конкурс проходит дистанционно с предоставлением участниками видео своего выступления, по нескольким номинациям: игровые программы для детей, молодежи, взрослых, на основе национального фольклора.По итогам конкурса победители будут награждены дипломами лауреата, дипломами I, II и III степени, специальными дипломами, а также дипломами участника в каждой номинации.