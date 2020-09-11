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Эффективную систему безопасности для защиты СЭС обеспечивает BEL TRADING & CONSULTING LTD

Новости
Эффективную систему безопасности для защиты СЭС обеспечивает BEL TRADING & CONSULTING LTD

Компания BEL TRADING & CONSULTING LTD является значительным игроком на рынке альтернативной солнечной энергетики.

За последние годы компанией BEL TRADING & CONSULTING LTD были введены в эксплуатацию более 80 мВт солнечных электростанций на рынках Европы и Азии. Компания предоставляет полный комплекс услуг, начиная от помощи клиенту в выборе земельного участка, крыши делового или производственного здания, помощи в проведении переговоров, заключении договоров, проектировании электростанции, строительства под ключ, ввода в эксплуатацию электростанции и сбора всех необходимых разрешительных документов.

Нам хотелось бы уделить внимание аспекту безопасности электростанции и, соответственно, защите инвестиций собственника объекта. К сожалению, кражи солнечных панелей и другого оборудования солнечных электростанций достаточно велики во всем мире. Достаточно в поисковой системе набрать запрос «кражи солнечных панелей», и мы узнаем, что во всем мире от этого пострадали сотни владельцев солнечных электростанций, и нередко суммы убытков достигали сотен тысяч долларов. При этом в числе пострадавших и небольшие фермерские хозяйства, в которых установлено оборудование на несколько сотен кВт, и крупные солнечные электростанции на десятки Мвт.

Оборудование крупной солнечной электростанции мощностью 3-5 Мвт на сегодняшний день стоит миллионы долларов. Для того чтобы защитить имущество, вокруг солнечных электростанций возводятся заборы, панели оборудуются GPS-датчиками, ставятся дополнительные крепления, которые затрудняют снятие солнечных панелей, нанимается охрана. Естественно все дополнительные меры безопасности требуют дополнительных вложений. GPS-датчик стоит приблизительно 100 USD, электростанция в 1 Мвт состоит из приблизительно 3500 солнечных панелей, и оборудование каждой из панелей датчиком будет стоить дороже, чем строительство самой электростанции. Дополнительная механическая защита задержит злоумышленника на какое-то время, но все равно не спасет от кражи.

Охрана, состоящая из живых людей, дает большую защищенность. При этом мы все прекрасно понимаем, что живой человек не может работать без перерывов 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Стандартная смена охранника составляет 8 часов в день, и один человек не может контролировать достаточно большую площадь солнечной электростанции, соответственно, минимум 3 смены по 3 человека. Не забываем о том, что каждый из сотрудников охраны может заболеть, ему нужен отпуск, выходные дни и т.д., соответственно, только штат охраны должен составлять не менее 12 человек.

В последних проектах компании BEL TRADING & CONSULTING LTD применены современные системы безопасности. Через каждые 30 – 50 метров были установлены интеллектуальные камеры наблюдения и система безопасности, состоящая из активных инфракрасных барьеров. Данная система предусматривает автоматическое детектирование несанкционированного пересечения охраняемой зоны электростанции. При этом мы принимаем во внимание, что солнечные электростанции строятся в отдалении от населенных пунктов, где пересечение барьера возможно животными и птицами. При выборе и настройке ИК-барьера датчики и камеры, которые используются, не должны реагировать на птиц и мелких животных. При пересечении барьера крупными животными или злоумышленником изображение фиксируется и передается на пост охраны для дальнейшего реагирования.

Поставка, монтаж и настройка необходимого охранного оборудования, включая необходимое обучение персонала Заказчика, занимает около 30 календарных дней. Через 1 месяц после подписания договора с компанией BEL TRADING & CONSULTING LTD собственник солнечной электростанции получит полноценную систему безопасности, оборудованную по последнему слову техники. Кроме того, сотрудниками компании BEL TRADING & CONSULTING LTD также разработаны средства механической безопасности, достаточно недорогие, но применение которых позволит собственнику солнечной электростанции не беспокоиться о сохранности своего имущества, спокойно эксплуатировать объект энергетики и получать запланированную прибыль.

https://menafn.com/1100729244/Bel-Trading-Consulting-Ltd-always-helps-newcomers-to-solar-energy