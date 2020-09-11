Саратовцы могут отпраздновать День города с «Зеленым фитнесом»

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Узнать подробнее о социально-спортивном движении «Зеленый фитнес» можно на официальном сайте www.zel.fitЭфиры тренировок пройдут на официальной странице движения «Зеленый фитнес» в Саратове www.instagram.com/zf_saratov/, а также на странице управления по физической культуре и спорту www.instagram.com/sarsport64/.Занятия состоятся по следующему графику:- 12 сентября в 8:00 – тренировка body art c Еленой Гориной в аккаунте @sarsport64;- 13 сентября в 9:00 – тренировка табата с Еленой Семериковой в аккаунте @sarsport64;- 13 сентября 10:30 – функциональная тренировка с Владимиром Чернышовым в аккаунте @sarsport64;- 13 сентября 19:00 – зумба с Кристиной Слеповой в @zf_saratov .