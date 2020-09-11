Саратовский областной музей краеведения примет участие в ежегодной акции в рамках празднования 430-летия Саратова

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Для жителей и гостей города сотрудниками музея подготовлена разнообразная программа.Посетителям будут предложены интерактивные экскурсии, занятия и квесты. Гости музея совершат разнообразные экскурсионные путешествия по отделам археологии, истории края и природы, побывают в жилище древнего человека и в средневековом городе Укеке, в крестьянской курной избе и в роскошном дворце; в Хвалынском национальном парке и на степных просторах нашего края. А также примут участие в познавательной викторине «У Матроскина есть вопросы…» по сюжету любимого всеми мультфильма о Простоквашине и его обитателях.Только в эти дни участие в программе по входному билету в музей. Предварительная запись обязательна!Тел.: (8452) 28-24-96, 28-24-91