10 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:17 | 10 сентября
Саратовский областной музей краеведения примет участие в ежегодной акции в рамках празднования 430-летия Саратова
15:37 | 10 сентября
В рамках нацпроекта построен новый корпус Адоевщинского интерната в Базарно-Карабулакском районе
14:48 | 10 сентября
Россиян приглашают на Кросс нации
13:51 | 10 сентября
Благодаря нацпроекту в Саратовской области дети едут в школы по обновленным дорогам
13:00 | 10 сентября
Пожарные поезда Приволжской железной дороги четырнадцать раз выезжали на тушение природных пожаров летом 2020 года
12:07 | 10 сентября
Саратовская область завоевала Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна»
10:50 | 10 сентября
Виктория Бородянская принимает участие в международной выставке «Отдых-2020»
09:53 | 10 сентября
Житель Балаково подозревается в применении насилия к представителю власти
09:00 | 10 сентября
Иностранный язык исключён из числа обязательных предметов ГИА
17:00 | 09 сентября
Балаковский филиал областной библиотеки для слепых принял участие в Международном дне грамотности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Россиян приглашают на Кросс нации

Новости


В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2020 год Министерства спорта Российской Федерации, в нашей стране пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации».

Согласно рекомендациям федерального ведомства в Саратовской области забег пройдет с 18 по 19 сентября в формате онлайн. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Всем желающим принять участие в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Регистрация участников будет доступна с 12:00 10 сентября 2020 года по 17:00 17 сентября 2020.

Преодоление выбранных дистанций возможно в любом месте. Обязательное условие: результат пробега должен быть зафиксирован при помощи спортивных часов или программы-трекера. Соревнования проводятся только в личном зачёте.

Каждый участник получит стартовый пакет (футболка, нагрудный номер). Выдача специальной атрибутики пройдет с 18 по 19 сентября 2020 года на площадке перед центральным входом стадиона «Локомотив» г. Саратова.

Для получения стартового пакета необходим паспорт и скриншот электронного билета. Для участников младше 18 лет: паспорт или свидетельство о рождении, письменное разрешение от родителей на участие в забеге.

После прохождения дистанции скриншот или фото результата забега необходимо предоставить в пункт выдачи стартовых пакетов для получения сертификата участника.

Победителей на каждой дистанции ждут ценные призы.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код