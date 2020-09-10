Пожарные поезда Приволжской железной дороги четырнадцать раз выезжали на тушение природных пожаров летом 2020 года

просмотров: 108

Пожарные поезда обеспечивают доставку и подачу к месту возгорания большого количества воды и пенообразователя. Объём трёх цистерн-водохранилищ пожарного поезда достигает 170 кубометров, что сопоставимо с вместимостью 50 пожарных автоцистерн. В результате подразделения МЧС, участвующие в тушении пожаров на природе и особо опасных объектах, экономят время на доставку воды автоцистернами.Так, в начале июля пожарный поезд станции имени Максима Горького выезжал на перегон Качалино – Колотский Волгоградского региона ПривЖД для тушения сухой травы в полосе отвода. Площадь возгорания составляла 40 га. Огонь угрожал вокзалу станции Качалино, другим объектам ОАО "РЖД" и жилым домам одноимённого поселка. Ликвидировать пожар удалось благодаря совместным действиям работников пожарного поезда, подразделений МЧС и местных жителей.В настоящее время на ключевых станциях Приволжской магистрали дислоцируются 14 пожарных поездов, в том числе 8 составов нового поколения. Зона обслуживания одного пожарного поезда составляет от 102 км до 515 км по железным дорогам общего пользования.Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки действий в чрезвычайных ситуациях личный состав пожарных поездов участвует в регулярных учениях и специальных тренировках, проводимых совместно с МЧС. С начала 2020 года пожарные поезда Приволжской железной дороги совершили 205 учебных выездов.