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Около двух тысяч студентов со всех субъектов Российской Федерации встретились на национальном финале Программы. Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна - весна Победы» - совместный проект платформы «Россия - страна возможностей» и Российского союза молодежи. По данным организаторов, в этом году участниками фестиваля стали победители региональных отборочных этапов, 55 победителей «Студвесны.онлайн» и победители фестиваля прошлого года. Конкурсанты состязались в девяти направлениях, в каждом из которых было несколько номинаций. Впервые в программу «Студенческой весны» включено направление «Мода» - его участники представили презентации собственных коллекций одежды. Также на фестивале были представлены танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр (авторское театрализованное представление), журналистика, видео, а также шоу-программа региона.Саратовская область завоевала Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна». Кроме того, в танцевальном направлении Дарья Шереметьева (Саратовская область) стала победителем с номером «Курская чеботуха».«Триумфальная победа! Впервые наши студенты завоевали ГРАН-ПРИ Российской студенческой весны! В Саратовской области – самая талантливая молодежь! И в этом в очередной раз смогла убедиться вся страна. Итоги XXVIII Всероссийского фестиваля это подтверждают! Наши ребят выиграли ГРАН-ПРИ в общекомандном зачете, оставив позади 70 регионов России. Хочу сказать большое спасибо Губернатору Саратовской области Валерию Василевичу Радаеву. Без поддержки главы региона в это непростое время наша делегация не смогла бы отправиться в Ростов – на – Дону! Поздравляю наших студентов и главного режиссера Дмитрия Большакова!», - заявил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.