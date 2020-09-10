Виктория Бородянская принимает участие в международной выставке «Отдых-2020»

просмотров: 118

Основная тема – восстановление туризма. Эксперты и участники выставки обсудят, какие шаги на пути к восстановлению были приняты, какие уроки удалось извлечь, как будет трансформироваться отрасль в будущем, какие методы уже не работают в туризме и как их изменить.Организаторы мероприятия подготовили насыщенную деловую программу с участием российских и зарубежных экспертов, представителей власти и бизнеса.«Это важное событие, ориентированное на ведущих участников отрасли: экспертов, создающих и определяющих будущее путешествий страны. В период выставки мы нацелены не только получить практическую информацию на воркшопах и идеи для дальнейшей работы, но и провести продуктивные переговоры с коллегами, которые предоставят нам новые возможности для улучшения нашего взаимодействия и партнерства», - прокомментировала Виктория Бородянская.