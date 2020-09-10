10 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:17 | 10 сентября
Саратовский областной музей краеведения примет участие в ежегодной акции в рамках празднования 430-летия Саратова
15:37 | 10 сентября
В рамках нацпроекта построен новый корпус Адоевщинского интерната в Базарно-Карабулакском районе
14:48 | 10 сентября
Россиян приглашают на Кросс нации
13:51 | 10 сентября
Благодаря нацпроекту в Саратовской области дети едут в школы по обновленным дорогам
13:00 | 10 сентября
Пожарные поезда Приволжской железной дороги четырнадцать раз выезжали на тушение природных пожаров летом 2020 года
12:07 | 10 сентября
Саратовская область завоевала Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна»
10:50 | 10 сентября
Виктория Бородянская принимает участие в международной выставке «Отдых-2020»
09:53 | 10 сентября
Житель Балаково подозревается в применении насилия к представителю власти
09:00 | 10 сентября
Иностранный язык исключён из числа обязательных предметов ГИА
17:00 | 09 сентября
Балаковский филиал областной библиотеки для слепых принял участие в Международном дне грамотности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Виктория Бородянская принимает участие в международной выставке «Отдых-2020»

Новости


С 8 по 10 сентября в Москве проходит международная туристическая выставка-форум «Отдых-2020». Саратовскую область представляет председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Основная тема – восстановление туризма. Эксперты и участники выставки обсудят, какие шаги на пути к восстановлению были приняты, какие уроки удалось извлечь, как будет трансформироваться отрасль в будущем, какие методы уже не работают в туризме и как их изменить.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную деловую программу с участием российских и зарубежных экспертов, представителей власти и бизнеса.

«Это важное событие, ориентированное на ведущих участников отрасли: экспертов, создающих и определяющих будущее путешествий страны. В период выставки мы нацелены не только получить практическую информацию на воркшопах и идеи для дальнейшей работы, но и провести продуктивные переговоры с коллегами, которые предоставят нам новые возможности для улучшения нашего взаимодействия и партнерства», - прокомментировала Виктория Бородянская.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код