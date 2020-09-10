Житель Балаково подозревается в применении насилия к представителю власти

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По версии следствия, 1 августа 2020 года, в утреннее время житель города Балаково пришел к своей супруге, работающей продавцом в одном из магазинов на улице Комарова в городе Балаково. Возле магазина ему встретился 35-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения. Он пристыдил последнего за неподобающее поведение. Рассердившись из-за прозвучавшей критики, 35-летний мужчина, желая произвести впечатление на оппонента, достал находившийся у него при себе нож. Увидев, что супругу грозит опасность, продавец магазина вызвала представителей правопорядка. Злоумышленник, осознав, что за данные действия может наступить ответственность, бросился бежать, но был настигнут прибывшими на место сотрудниками. Правоохранители препроводили нарушителя в служебный автомобиль. Раздосадованный мужчина стал выражать свое негодование словами грубой нецензурной брани, после чего, несколько раз укусил одного из сотрудников за руку, причинив телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью представителя власти. Дальнейшие противоправные действия мужчины были сотрудниками пресечены.В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина раскаялся в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.