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Иностранный язык исключён из числа обязательных предметов ГИА

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Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

Ранее аналогичная позиция неоднократно высказывалась в ходе широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках Общероссийского народного фронта и при участии депутатского корпуса партии «Единая Россия».

В ходе совещания члены Совета отметили, что проект изменений, исключающий обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку, рассмотрен в соответствии с Правилами разработки и внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты. Он прошёл процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов», – сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

В состав Совета по федеральным государственным образовательным стандартам входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных и научных организаций, объединений работодателей и общественных организаций.

Он создан с целью рассмотрения проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего и среднего профессионального образования и вносимых в указанные стандарты изменений, экспертных заключений и предложений, поступивших от заинтересованных граждан и организаций.

Также в ходе обсуждения члены Совета сделали акцент на систематическом обновление содержания общего образования, повышении качества обучения, компетентности педагогов по всем предметным областям, включая иностранный язык, отметив, что это остаётся неизменным приоритетом, и комплексная работа в этом направлении будет продолжена.
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